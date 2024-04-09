İlk icraat mesajla personel kovmak olmuştu... CHP’li Esenyurt belediyesinin işçi kıyımına eski başkandan isyan

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Esenyurt'ta da CHP'li başkan Kemal Deniz Bozkurt, yerini CHP'nin aday gösterdiği DEM parti Ahmet Özer'e bıraktı. Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer, göreve başladığı ilk gün önceki CHP'li yönetim tarafından işe alının onlarca personelin iş akdini feshetti. Çalışanlar, işten çıkarıldıklarını kendilerine belediyeden atılan mesajla öğrendi. Seçim sürecinde kimsenin ekmeğine dokunmayacağını belirten Özer, ters uygulamasıyla eleştiri oklarının hedefi olurken sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime de yüklendi.

ESKİ BAŞKANDAN SERT TEPKİ

Yeni başkan Ahmet Özer'in işten çıkarmaları karşısında eski başkan Kemal Deniz Bozkurt da sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozkurt, "Çok zorlu bir 5 yılı tamamlamışken bize birtakım ithamlarda bulunuldu ve yaklaşık 270 kıymetli arkadaşımızın işine son verildi. Partime saygımdan dolayı susmayı tercih etmiştim ancak ben sustukça ithamlar yükseldi. Bu nedenle kamuoyunu da bilgilendirmek zorunluluk haline geldi" dedi.

"BOŞ KASA" LAFINA "SAMİMİYET" ÇIKIŞI

2019 yılında göreve başladığı andan beri kimseyi ekmeğinden etmediğini söyleyen eski başkan, "2019 yılından 2024 yılına kadar da baktığınızda personel sayımız birbirine çok yakındır. İthamların aksine ihtiyaç fazlası bir kişi bile işe alınmamıştır. Devir teslimde yeni seçilen yönetime Esenyurt Belediyesi'nin içinde bulunduğu durumu açık bir şekilde anlatmama ve ayrıca durumu anlatan imzalı bir kitapçık vermeme rağmen "Boş bir kasa bıraktı" şeklindeki ifadeler hiç samimi değildir. Merak edenler sosyal medya hesabımdan neleri başardığımızı görebilir" ifadelerini kullandı.

KUMPAS İDDİALARINI YALANLADI

CHP'li eski başkan Bozkurt, açıklamasını "İlgililerden aldıkları bilgiye rağmen kumpas kurduğu iddia edenler, bilmelidir ki CHP kültüründe kumpas diye bir şey yoktur. Eminim parti yetkililerim de bu durumu değerlendireceklerdir. Bu zamana kadar hep Esenyurt'u ileri taşımaya çalıştım. Bu onurlu yürüyüşümü sizden aldığım güçle devam ettireceğim" sözleriyle noktaladı.