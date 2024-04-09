Küçükçekmece Gölü'nde suyun rengi değişti... "Lağım fareleri görülüyor"

Göl yanındaki kafede oturan İdris Şahin, zaman zaman gölden kötü koku yayıldığını dile getirerek, "Gölde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılması gerekir. Burası hiç temiz olmadı. Buraya yakın noktaya atık tesisi yapıldı ama yine de düzelmedi. Kötü koku da yayılıyor. 32 senedir bu mahallede oturuyorum, maalesef her zaman bu sorunu yaşadık." değerlendirmesini yaptı.

Çocuğuyla yürüyüş yapmak için göl kenarına geldiğini söyleyen Ersin Yılmazer, umduğu gibi bir manzarayla karşılaşmadığını ifade etti.