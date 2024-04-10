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Giriş Tarihi: 10.4.2024 17:05 Son Güncelleme: 10.4.2024 17:12

Bakan Koca Hatay'da kanaat önderi Hüsamettin Sivri ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Hatay'ın Samandağ İlçesi'ndeydi. Bakan Koca, kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini, Tomruksuyu Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Koca, bayramını kutladığı aileyle sohbet etti. Kanaat önderi Sivri, "Bu güzel günde bizi ziyaret ettiniz, şereflendirdiniz" diyerek Bakan Koca'ya teşekkür etti.

AA
Bakan Koca Hatay’da kanaat önderi Hüsamettin Sivri ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Koca, kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini, Tomruksuyu Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Aileyle sohbet eden Koca, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Koca, daha sonra Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, personelle bayramlaştı.

Bakan Koca Hatay'da Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi | Video

Bakan Koca'ya ziyaretlerinde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.

SİVRİ: BİZİ ŞEREFLENDİRDİNİZ

Ziyarette konuşan Hüsamettin Sivri, "Bu güzel günde bizi ziyaret ettiniz, şereflendirdiniz. Bir önceki ziyaretinizde halkımızın adına tıp merkezi istemiştik. Bizleri o zorluklardan kurtardığınız için buradaki halkımın adına teşekkür ederim. Böyle güzel bir hizmetin yapılmasından çok büyük mutluluk duyduk" dedi.

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Bakan Koca Hatay'da kanaat önderi Hüsamettin Sivri ile bir araya geldi
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