Video Haber Bakan Koca Hatay'da Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi | Video
Bakan Koca Hatay'da Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi | Video

Bakan Koca Hatay'da Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi | Video

10.04.2024 | 17:03

Bayramını Hatay'da geçiren ve burada vatandaşlarla buluşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanaat önderi Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi.

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Hatay'da vatandaşlarla bayramlaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samandağ'ın Tomruksuyu Mahallesi'nde kanaat önderi Hüsamettin Sivri'yle buluştu. O anları sosyal medyadan paylaşan Koca, "Hatay Samandağ'ın Tomruksuyu Mahallesinde kıymetli kanaat önderi Hüsamettin Sivri Beyefendiyi ziyaret ederek bayramlaştık. Önceki ziyaretlerimizde ele aldığımız konulardaki gelişmeleri de birlikte gözden geçirdik." notunu düştü.

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