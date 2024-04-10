Bakan Koca Hatay'da Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi | Video
Bayramını Hatay'da geçiren ve burada vatandaşlarla buluşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanaat önderi Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi.
Hatay'da vatandaşlarla bayramlaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samandağ'ın Tomruksuyu Mahallesi'nde kanaat önderi Hüsamettin Sivri'yle buluştu. O anları sosyal medyadan paylaşan Koca, "Hatay Samandağ'ın Tomruksuyu Mahallesinde kıymetli kanaat önderi Hüsamettin Sivri Beyefendiyi ziyaret ederek bayramlaştık. Önceki ziyaretlerimizde ele aldığımız konulardaki gelişmeleri de birlikte gözden geçirdik." notunu düştü.
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