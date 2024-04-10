İsrail’e ihracat kısıtlaması! Başkan Erdoğan: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek

"FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Türkiye'nin Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde kardeşlerimiz zulüm görüyor, katliama uğruyor, açlık ve kıtlık çekiyor. İşgal altındaki topraklarında on yıllardır baskıya, şiddete, eziyete maruz kalan Filistin halkı, Ramazan-ı Şerif gibi bayramı da hüzünlü geçiriyor. Geride bıraktığımız 6 ayda bombalanan ve bu bombalar altında şehit olan 34 bin Filistinli kardeşimizin acısı aileleriyle birlikte bizim de yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Onları rahmetiyle, merhametiyle ve nusretiyle kuşatsın diyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin 21 yıldır mazlumlarla dayanışma noktasında sergilediği dik ve dirayetli duruşu yok sayanları bugün bir kez daha Allah'a havale ediyoruz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek

Erdoğan, "Ülkemizin 21 yıldır mazlumlarla dayanışma noktasında sergilediği dik ve dirayetli duruşu yok sayanları bugün bir kez daha Allah'a havale ediyoruz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyoruz." dedi.

İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI

Türkiye'nin Gazze'deki zulmün durması, bölgedeki barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmaya devam ettiğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz toplam 45 bin tonluk insani yardımla ülkemiz, dünyada Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olmuştur. Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor. Son olarak havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanıncaya, Gazze'ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Birileri bilmese de hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız."