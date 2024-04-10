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Giriş Tarihi: 10.4.2024 10:35 Son Güncelleme: 10.4.2024 10:44

Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.

Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."

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Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı!
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