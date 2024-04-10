Gazze’nin yetimleri

Gazze bombaların, açlığın ve hastalıkların gölgesinde Ramazan Bayramı'na girdi. Işıkları sönen Gazze, bayram sevincinden çok uzak. Bu durumdan en çok etkilenenler ise İsrail'in yetim bıraktığı çocuklar. Gazze'nin işgalinden bu yana 13 bin Filistinli çocuk katledildi. Filistin Merkezi İstatistik Ofisi'ne göre ise 43 bin çocuk ya yetim ya öksüz kaldı. BBC, Gazze'nin yetim ve öksüzlerinin hikâyelerini haberleştirdi. Yerinden edilen ve Refah'a sığınan binlerce Filistinliden 11 yaşındaki Layan ve 18 aylık kardeşi Sivar'ın ailelerinde, kendileri dışında hayatta kalan yok.Layan ve kardeşi, ekimde El Ehli Hastanesi'ne yapılan saldırıda annesi, babası ve 5 kardeşiyle birlikte 35 akrabasını kaybetmiş. Layan, "Bu bayram öncekiler gibi değil. Ailemiz yok oldu" diyor. Layan daha önce bayram için ailesiyle birlikte yeni giysiler almaya gidermiş. Ailece bir araya gelirler ve kurabiyeleri pişirirlermiş. Layan gibi, 14 yaşındaki kuzeni Mahmud da annesini ve babasını hastane saldırısında kaybetmiş. Mahmud, "Su bulmak için dışarı çıkmıştım. Geri döndüğümde herkes ölmüştü" diyor.