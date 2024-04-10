Pitbull dehşeti

ürkiye'de beslenmesi ve bakılması yasaklı olmasına rağmen, sahipleri tarafından sorumsuzca gezdirilen pitbull cinsi köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Bunun son örneği 7 Mart günü akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde yaşandı. Ailesiyle birlikte Gürpınar Sahili'nde gezintiye çıkan Cem Mert Özer, kızına bir şeyler almak için büfeye yöneldiği sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, Özer'in sol bacağından ısırdı. Özer, kurtulmak için dakikalarca köpekle boğuştuktan sonra kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özer'i ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bacağına 28 dikiş atılan Özer, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:: Kızım bir şeyler istedi. Büfeye doğru yürümeye başladım. Uzaktan beyaz büyük bir köpek fark ettim. Zinciri de uzundu. Köpeğin etrafında bazı kişiler uyuşturucu madde alıyordu. Ben yaklaşınca köpeğin zincirini biraz daha saldılar. Köpek havlamaya ve hırlamaya başladı, ağızlığı da yoktu. Ben geri geri gitmeye başlayınca bir anda fırladı ve arkamdan yakaladı. Yerdeki boğuşmadan sonra üstüme geldi. Gırtlağıma saldırmaya çalışınca can havliyle vurarak köpeği sersemlettim.Sonra sol bacağımı kaptı ve çenesiyle dönmeye başladı. Ben yine can havliyle sağ ayağımla vurarak uzaklaştırmaya çalıştım. Yine kurtuldum ama bu seferde sol baldırımdan yakaladı. 7-8 dakikalık boğuşma sonucu kendimi kurtardım. İlk müdahalemi olay yerinde bulunan bir hemşire yaptı. Köpeği büfenin sahibi bile isteye üzerime saldı. Çünkü köpeği salar salmaz büfenin kepengini kapattı. Yanımda çocuğum olsa ve parçalasaydı hesabını kim verecekti.Olay yerine polis ekibi geldi. Ben yerde yatarken 'Köpeği kaçırıyorlar, müdahale edin' dedik. Ekipler önce olay yerine gitmedi. Sonra gittiler ve 'oranın köpeği değilmiş' dediler. Biz video kaydı alarak köpeğin orada olduğunu söyledik. Polisler şikayetçi olmam konusunda yardımcı olmadı. Bu büfenin ilk vukuatı değilmiş. Daha önce de 5 kişiye saldırmış. Ben parçalanan 6'ncı kişiymişim. Buradan sayın İstanbul Valimizden ricam; hepimizin malı ve canı onun güvencesinde. Biz devletimizden bu uyuşturucu bağımlısı kişilerin esnaflık yapmasını istemiyoruz. Zevk için insanlara köpek saldırtmasını istemiyoruz.