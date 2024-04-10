Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

SON DAKİKA | İsrail vahşeti bitmiyor! Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu hayatını kaybetti