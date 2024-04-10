SON DAKİKA | İsrail vahşeti bitmiyor! Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti. İsmail Heniyye yaptığı ilk açıklamada, "Çocukları kaybetmem ateşkes taleplerini etkilemeyecek" dedi.