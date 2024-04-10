Haberler Gündem Haberleri Ulusal seviyede aranıyordu! PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Türkiye'ye getirildi
Giriş Tarihi: 10.4.2024 09:51 Son Güncelleme: 10.4.2024 09:56

Ulusal seviyede aranıyordu! PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal'ın, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Ulusal seviyede aranıyordu! PKK’lı terörist Mehmet Kopal, Türkiye’ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, ""PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Ulusal seviyede aranıyordu! PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Türkiye'ye getirildi
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