Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, Abbas'a ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında dik durmaya devam edeceklerini söyleyerek, "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek" dedi.