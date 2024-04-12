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Giriş Tarihi: 12.4.2024 15:42 Son Güncelleme: 12.4.2024 16:12

Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Abbas'a ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında dik durmaya devam edeceklerini söyleyerek, "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek" dedi.

Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, Abbas'a ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında dik durmaya devam edeceklerini söyleyerek, "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek" dedi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde şunun da altını çizdi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanları seferber etmemiz gerekir. İsrail'e karşı dimdik, birlik içerisinde mücadele edilmesi gerekiyor."

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Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü
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