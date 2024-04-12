Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Abbas'a ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında dik durmaya devam edeceklerini söyleyerek, "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek" dedi.