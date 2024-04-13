3.5 milyon dosyayı arabulucu çözdü

Türkiye'de ilk kez 2013'te başlanan arabuluculuk uygulamasında dosya sayısı 5 milyonu aştı. İhtiyari, kira, iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında başarı ile uygulanan arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor ve mahkemelerin iş yükü azalırken uygulama toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlıyor.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmak ve yargının iş yükünü hafifletmek üzere hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasıyla ilgili son verileri paylaştı. Arabuluculuğun hızla geliştiğini belirten Tunç, "Hukuki uyuşmazlıkların, ilk önce ihtiyari olarak düzenlenen arabuluculuk ile daha az sürede ve çok daha az masrafla çözümlenmesinin önünü açtık" dedi.Arabuluculuk; iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018'den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanırken ihtiyari arabuluculuk ise hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırıldı. Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulabilen arabuluculukta bugüne kadar 5 milyon 690 bin 220 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 518 bin 599 dosyadan 3 milyon 679 bin 537'si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu.İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 36 bin 52 dosyadan 1 milyon 31 bin 923'ü anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 51 oldu.Ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 763 bin 868 dosyadan 318 bin 448'i anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 42 başarı sağlandı.Tüketici uyuşmazlıklarında 377 bin 115 dosyada müzakere tamamlandı ve 144 bin 536'sı çözüme kavuştu. Başarı oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti.İhtiyari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 2 milyon 153 bin 614 dosyadan 2 milyon 89 bin 839 dosyada anlaşma sağlandı. Anlaşma oranı yüzde 97 oldu.Kira arabuluculuğunda ise 142 bin 9 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 81 bin 795 dosyada anlaşma sağlandı, başarı oranı ise yüzde 58 olarak gerçekleşti.Ayrıca ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarım sözleşmesi uyuşmazlıklarında toplam 45 bin 941 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 12 bin 996 dosyada anlaşma sağlandı.