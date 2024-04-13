Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan CHP’li ismin iddiasına yalanlama... Antalya’daki teleferikle ilgili bakanlık iddiası gerçek değil!

Antalya'da Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Antalya Valiliğinden teleferik faciasına ilişkin yapılan açıklamada, 19 kabinden 137 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Havada asılı şekilde bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Teleferik kazasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığına dair açıklamada bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu iddialar yalanlanarak şöyle denildi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi hadisesine ilişkin yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı" ifade edilmiştir.

Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

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