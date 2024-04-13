Antalya’da teleferik faciasında ölen Memiş Gümüş’ün yakınları SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet!

"HUKUK ÖNÜNDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kendi oğlunun da avukat olduğunu belirten Durmuş, "Bu olayda kusuru olanlardan davacı ve şikayetçi olacağız. Sorumluların gereken cezayı alması için sonuna kadar hukuk önünde mücadele edeceğiz" dedi.