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Haberler Yaşam Antalya’da teleferik faciasında ölen Memiş Gümüş'ün yakınları SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet!
Giriş Tarihi: 13.04.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 13:14

Antalya’da teleferik faciasında ölen Memiş Gümüş'ün yakınları SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet!

Antalya'da Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden birinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden avukat Memiş Enes Gümüş'ün oğlu Fatih Gümüş kaza anını anlattı. Öte yandan Memiş Gümüş'ün aile yakını Ömer Durmuş ise olayın kaza değil cinayet olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da teleferik faciasında ölen Memiş Gümüş’ün yakınları SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet!

Antalya'da teleferik kazasında hayatını kaybeden avukat Memiş Gümüş'ün (54) cenazesi Aydın'dan gelen polis memuru kardeşi Mehmet Gümüş tarafından teslim alındı. Toprağa verilmek üzere Aydın'ın söke ilçesine götürüldü. Cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınışının ardından Memiş Gümüş'ün aile yakını Ömer Durmuş, olayın kaza değil cinayet olduğunu söyledi.

Antalya’da teleferik faciasında ölen Memiş Gümüş’ün yakınları SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet!

"HUKUK ÖNÜNDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kendi oğlunun da avukat olduğunu belirten Durmuş, "Bu olayda kusuru olanlardan davacı ve şikayetçi olacağız. Sorumluların gereken cezayı alması için sonuna kadar hukuk önünde mücadele edeceğiz" dedi.

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Antalya’da teleferik faciasında ölen Memiş Gümüş’ün yakınları SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet!

EŞİ VE İKİ OĞLU İLE BİLİKTE TATİLE GELMİŞLER

Teleferik faciasında hayatını kaybeden avukat Memiş Gümüş'ün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan eşi Keziban Gümüş, oğulları Lütfullah Kerem Gümüş (16) ve Fatih Gümüş (12) ile birlikte üniversitede okuyan bilgisayar mühendisi bölümü öğrencisi aile yakını Fadime Yaren Durmuş'un yanına Ramazan Bayramı tatili için geldikleri son günde teleferik faciasının yaşandığı öğrenildi.

Antalya’da teleferik faciasında ölen Memiş Gümüş’ün yakınları SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet!

Ailenin bugün Denizli'ye gideceği buradan da Aydın'ın Söke ilçesine dönecekleri ancak kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Antalya’da teleferik faciasında ölen Memiş Gümüş’ün yakınları SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet!

YARALI FATİH GÜMÜŞ SABAH'A KONUŞTU

Korkunç olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan Memiş Gümüş'ün eşi Keziban Gümüş, oğulları Lütfullah Kerem Gümüş ve Fatih Gümüş'ün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.

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