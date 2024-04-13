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Antalya’da teleferik faciasında ölen Memiş Gümüş'ün yakınları SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet!
Giriş Tarihi: 13.04.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
13:14
Antalya’da teleferik faciasında ölen Memiş Gümüş'ün yakınları SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet!
Antalya'da Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden birinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden avukat Memiş Enes Gümüş'ün oğlu Fatih Gümüş kaza anını anlattı. Öte yandan Memiş Gümüş'ün aile yakını Ömer Durmuş ise olayın kaza değil cinayet olduğunu söyledi. İşte detaylar...