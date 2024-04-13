Haberler Gündem Haberleri Kırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü PKK'nın sözde Paris gençlik sorumlusu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Giriş Tarihi: 13.4.2024 14:58 Son Güncelleme: 13.4.2024 15:11

Kırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü PKK'nın sözde Paris gençlik sorumlusu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Örgütün sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" terörist Serhat G, İstanbul Havalimanı'nda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan terörist Serhat G. için İnterpol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu öğrenildi.

AA
Kırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü PKK’nın sözde Paris gençlik sorumlusu İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2022 yılında çarptırıldığı 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Serhat G'nin uçakla İstanbul'a geleceğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen Serhat G, burada hazır bekleyen polislerce gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" olarak faaliyet gösteren terörist için ayrıca İnterpol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" yakalandı | Video

PARİS CEZA MAHKEMESİ DE CEZAYA ÇARPTIRMIŞ

Terörist Serhat G'ye Paris Ceza Mahkemesince de "terörizmi finanse etmek" suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı belirtildi.

Bu kişinin 2014'de terör örgütünün kırsal alanına katıldığı saptandı.

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Kırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü PKK'nın sözde Paris gençlik sorumlusu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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