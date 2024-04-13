Kırmızı bültenle aranıyordu! Terör örgütü PKK’nın sözde Paris gençlik sorumlusu İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

PARİS CEZA MAHKEMESİ DE CEZAYA ÇARPTIRMIŞ

Terörist Serhat G'ye Paris Ceza Mahkemesince de "terörizmi finanse etmek" suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı belirtildi.

Bu kişinin 2014'de terör örgütünün kırsal alanına katıldığı saptandı.