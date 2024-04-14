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Giriş Tarihi: 14.4.2024 15:05 Son Güncelleme: 14.4.2024 15:25

Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşı ile görüştü: Bölgede gerilim tırmanmamalı!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşına, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini aktardı. Fidan daha sonra İngiliz mevkidaşı David Cameron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşı ile görüştü: Bölgede gerilim tırmanmamalı!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan İranlı mevkidaşı ile görüştü. Bakan Fidan, İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğimizi iletti; gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğimizi muhatabına aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini söyledi.

İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.

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Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşı ile görüştü: Bölgede gerilim tırmanmamalı!
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