Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü: "Bölgede gerilim tırmanmamalı" | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşına, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini aktardı. Fidan daha sonra İngiliz mevkidaşı David Cameron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.
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