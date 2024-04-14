Video Haber Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü: "Bölgede gerilim tırmanmamalı" | Video
Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü:

Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü: "Bölgede gerilim tırmanmamalı" | Video

14.04.2024 | 16:07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşına, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini aktardı. Fidan daha sonra İngiliz mevkidaşı David Cameron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü: Bölgede gerilim tırmanmamalı | Video 01:32
Bakan Fidan İran ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü: "Bölgede gerilim tırmanmamalı" | Video 14.04.2024 | 16:07
İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü | Video 01:57
İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü | Video 14.04.2024 | 08:27
AFAD Başkanı Okay Memiş: 174 kişinin tamamı tahliye edildi | Video 05:29
AFAD Başkanı Okay Memiş: "174 kişinin tamamı tahliye edildi" | Video 13.04.2024 | 17:03
Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu yakalandı | Video 00:20
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" yakalandı | Video 13.04.2024 | 14:51
Antalya’da teleferik faciası! Ekipler seferber oldu: Canlı yayında kurtarma operasyonu | Video 12:33
Antalya’da teleferik faciası! Ekipler seferber oldu: Canlı yayında kurtarma operasyonu | Video 13.04.2024 | 11:51
Bakan Yerlikaya: Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir | Video 02:07
Bakan Yerlikaya: "Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" | Video 13.04.2024 | 10:28
“Çember-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı | Video 01:12
“Çember-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı | Video 13.04.2024 | 08:59
Antalya’da teleferik kazası! Kurtarma çalışmaları kamerada | CANLI YAYIN | 01:36
Antalya'da teleferik kazası! Kurtarma çalışmaları kamerada | CANLI YAYIN | 13.04.2024 | 08:03
Fethiye’de otomobile giren yılan büyük çabayla çıkarıldı 00:58
Fethiye’de otomobile giren yılan büyük çabayla çıkarıldı 13.04.2024 | 01:28
Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor 06:27
Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor 13.04.2024 | 00:29
Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı 00:12
Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı 12.04.2024 | 22:26
Hizbullah’ın saldırısından yeni görüntüler! 03:14
Hizbullah'ın saldırısından yeni görüntüler! 12.04.2024 | 22:03
Hizbullah Hareketi, İsrail’in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı 01:02
Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı 12.04.2024 | 21:54
SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı! 04:37
SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı! 12.04.2024 | 21:34
Antalya’da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 04:57
Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 12.04.2024 | 20:45
Antalya’da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 06:35
Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 12.04.2024 | 20:48
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi 01:38
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi 12.04.2024 | 19:06
Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı! 00:15
Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı! 12.04.2024 | 18:33
Beylikdüzü’nde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kamerada 00:57
Beylikdüzü'nde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kamerada 12.04.2024 | 18:42
Yavuz Donat | Kavimler göçü 07:28
Yavuz Donat | Kavimler göçü 12.04.2024 | 16:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA