Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 7’nci yılında

Türkiye'de koalisyonlar dönemine nokta koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halka sorulduğu tarihi referandum üzerinden 7 yıl geçti. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliğini oylamak için 7 yıl önce 16 Nisan 2017'de sandık başına gitti.Yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 kayıtlı seçmen için 167 bin 140 sandık kuruldu. Halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı. 25 milyon 157 bin 463 kişi "evet" oyu kullanırken, 23 milyon 779 bin 141 kişi de "hayır" oyunu tercih etti. Yurt dışı sandıklarda ise vatandaşların yüzde 59,1'i "evet", yüzde 40,9'u ise "hayır" oyu verdi.Referandum sonrasında ise 10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiş oldu. Sistem ile karar alma mekanizmaları hızlandı, krizlerde eyleme geçme süresi kısaltıldı. Diplomaside ve terörle mücadelede etkin adımlar atıldı.