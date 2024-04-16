Başkan Erdoğan’dan öğretmen ataması müjdesi!

Son dakika haberi... . Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın mensupları ile sohbet gerçekleştirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN RANDEVU TALEBİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'dan randevu istediği ve bu talebe yanıtınız ne olur sorusunu, "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" diyerek yanıtladı.
Başkan Erdoğan'dan basın mensupları ile sohbet
"ERBİL'İ DE ZİYARET EDEBİLİRİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde Bağdat ziyaretinin olacağı ve orada hangi konuların gündemde olacağı sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor."
"YAKINDA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"
Milyonlarca öğretmen adayının merakla beklediği öğretmen ataması ile ilgili müjde veren Erdoğan," Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" dedi.
"PUTİN'İN ZİYARET TARİHİ NETLEŞMEDİ"
Diplomasi trafiğinin bayram sonrası bir hayli hareketli olacağını ve gündeminizde neler olduğu sorusuna, "Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Tanzanya, Afrika'nın önemli bir ülkesi. Türkiye'ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor" yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ziyaretinin tarihinin netleşip netleşmediği sorusuna ise, "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir" şeklinde yanıtladı.