Başkan Erdoğan'dan basın mensupları ile sohbet
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından basın mensupları ile sohbet etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:08
Başkan Erdoğan'dan basın mensupları ile sohbet 16.04.2024 | 22:39
32:06
03:43
Burhanettin Duran | Ortadoğu, İran ve İsrail gerilimine terk edilemez! 16.04.2024 | 16:51
04:25
Okan Müderrisoğlu | İran, İsrail... Madalyonun iki yüzü! 16.04.2024 | 16:49
03:34
Hilal Kaplan | Sakin güç, derin diplomasi 16.04.2024 | 16:46
05:07
Salih Tuna | İsrail niyetine İran 16.04.2024 | 16:44
04:46
Mahmut Övür | Özgür Özel'den hukuk garabeti 16.04.2024 | 16:42
01:59
Kabine Toplantısı başladı! İşte masadaki konular | Video 16.04.2024 | 16:08
13:02
Bakan Yerlikaya duyurdu: Selektörle radar ikazı cezasına iptal! | Video 16.04.2024 | 12:18
30:38
Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: "Türkiye'de iktidar tektir" | Video 16.04.2024 | 11:10
00:29
01:17
Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 15.04.2024 | 22:48
01:16
Bağcılar'da silahlı saldırı: Çay içerken bacağından vuruldu 15.04.2024 | 18:24
01:44
Yer Bağcılar! Çay içerken bacağından vuruldu 15.04.2024 | 18:21
05:03
Melih Altınok | İran sineması 15.04.2024 | 17:01
04:36
Burhanettin Duran | Doğrudan ve kontrollü çatışma dönemi 15.04.2024 | 16:59
02:43
Haşmet Babaoğlu | Bayram tatilinde halk dersleri 15.04.2024 | 16:57
03:45
Hilal Kaplan | İran ve İsrail'in ortak menfaatleri 15.04.2024 | 16:55
11:18