Jakuzi yalanı bir kez daha çöktü! CHP medyasında canlı yayında itiraf geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olduğu söylenen Necati Özkan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i kutlamak için yanına gittiğinde başkanlık binasında jakuzi gördüğünü ifade edip iftira atmıştı. Eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "Hodri meydan" diyerek binada jakuzi olmadığını açıkladı. CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de tartışmaya katılarak jakuzi olmadığını itiraf etmiş ancak Döğücü önceki belediye başkanı İsmail Erdem'i hedef almıştı. Erdem ise "Jakuzi hikâyesi tamamen yalan ve iftira. Kamu binaları; halkın malıdır unutulmamalıdır. Sancaktepe Belediye binası Sancaktepe halkınındır" demişti.

SAYMAZ, JAKUZİYE BENZİYOR ALGISI YAPMAYA ÇALIŞTI, YEĞİN "JAKUZİ DEMEYELİM ONA ARTIK" DEDİ

CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise daha sonra belediye binasını medyaya açacağını duyurdu. Bugün ise CHP Medyasını Sancaktepe Belediye binasında ağırladı. Çekimler esnasında bazı banyoların görüntülerini gösteren CHP medyası, jakuzinin olmayışını gizleyebilmek adına "lüks banyolar, şatafatlı odalar" tabirini kullandı. Hatta Sözcü TV'den İsmail Saymaz yayın sırasında "Bir de şu meşhur jakuzinin bulunduğu yere gidelim" ifadelerini bile söyledi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise "Jakuzi demeyelim ona artık" cevabını verdi. Saymaz sözlerini düzelterek "Jakuzi olduğu iddia edilen banyo tesisi diyelim" şeklinde konuştu. Yeğin ise "Kendi fikrimi söyleyeyim, jakuziyle bunun olması arasında hiçbir fark yok. Jakuzi de olsa aynı" dedi. Saymaz'ın sıradan banyoları jakuziye benzetmesine yönelik çabası ise şaşkınlığa neden oldu.

SIRADAN BANYOLAR JAKUZİYE BENZETİLMEYE ÇALIŞILDI

CHP Medyası'ndan Halk TV de Sancaktepe Belediye binasından yayın yaptı. "Saray yavrusu" ifadelerinin kullanıldığı yayında sıradan makam odaları saray odalarıymış gibi gösterilmeye çalışıldı. Hatta "şatafatlı" olduğu bile iddia edildi. Halk TV yayınında belediye başkanlık odasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının indirildiği gözlemlenirken, bir belediye binasında olması gereken odalara da gizem katılmaya çalışıldı. Ayrıca Halk TV yayınında bir de itiraf geldi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, daha önce yaptığı "6 bin metrekarelik" açıklamasını bu yayında yalanladı. Yeğin, Halk TV muhabirine, "Bu 6 bin metrekare sözü benim 2018'de kullandığım bir rakam. Ben belediye meclis üyesi iken bu binanın 30 bin metrekareden oluştuğunu, 6 bin metrekare her katın olduğunu anlatan bir belediye başkanı vardı. Ben oradan esinlenip söyledim. Yoksa elime metre alıp projesini açıp burayı incelemedim yani" ifadelerini kullandı.

"ŞEYMA DÖĞÜCÜ KONUYU YARGIYA TAŞIDI"

CHP Medyası'nda yer alan görüntüler sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Gazeteci Murat Özer, CHP medyasına sosyal medyadan tepki gösterip "Jakuzi yalanı çöktü. Koca belediye başkanı, fondaş bylockçuyu yanına katıp, tuvaletin lavabosunu ve duş başlığını gösterdi. Hiç mi utanmanız yok. Arsızlık bu. İstanbul'da camilerde bile artık duş var. Herkesi kendileri gibi kokmuş bar tenekesi sanıyorlar" şeklinde yazdı.

Akademisyen Furkan Bölükbaşı ise "Lüks dedikleri lavabo ve duşakabin Bir haftadır Jakuzi diye anlattıkları buymuş" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Betül Sosyal Bozdoğan ise şunları söyledi, "Jakuzi yalanı! Sancaktepe Bel. Eski Başkanı Şeyma Dövücü, makamında devasa büyüklükte bulunduğu iddia edilen jakuzi ile itham edilmişti. Gerçekte olan ise; abdest almayı kolaylaştırıcı iki aşamalı lavabo ve pratik bir duş alanı. Şeyma Döğücü konuyu yargıya taşıdı. İftira bu kadar kolay olmamalı."

İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın "Jakuzi" iftirasına hodri meydan: Ahlaksızlık, niteliksizlik