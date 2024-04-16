SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi.... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yerel seçimlerin ardından ilk kez yeniden toplandı. Beştepe'deki kritik toplantı sona erdi. Toplantıda seçim sonuçlarının yanı sıra, Kuzey Irak'a yapılması beklenen olası harekat ve ekonomide atılacak adımlar ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Rahmet bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan Bayramı'nı da bir kardeşlik şölenine dönüştürdük. İdari izinle birlikte 9 güne çıkardığımız bayram izninde ciddi bir insan ve araç trafiği yaşandı. Köprü ve otoyollarımızın trafiği ne kadar rahatlattığını görmüş olduk. İstanbul Havalimanı'nda 2 milyon 213 bin yolcuya hizmet verildi.
TELEFERİK FACİASI
Antalya'daki teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi ise yaralanmıştır. 174 kişi ise 23 saat boyunca teleferikte mahsur kalmıştır. Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum. 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hem Antalya'daki hem de Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini özellikle istiyorum. Muhalefetin sorumluları koruma çabası gözden kaçmadı. Güya hak, hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar Beşiktaş'ta göz göre göre can veren işçiler için tek bir adım dahi atmadılar.
YEREL SEÇİMLER
31 Mart mahalli idareler yerel seçim maratonunu suhuletle tamamladık. Bu başarı tablosunda hizmeti geçen kamu görevlilerini ve siyasi partilerini tebrik ediyorum. Göreve gelen belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Yarınki grup toplantısında seçim sonuçlarını tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki 18. demokrasi bayramı olarak tarihimize geçmiştir. Seçimlerin ilk kazananı sandıktır. Rüşdünü, gücünü ve yetkinliğini tartışmasız şekilde tekrar ispat eden Türk demokrasisi bu seçim sürecinin en büyük galibidir.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Seçimlerin ardından acil sorunlarımıza odaklandık. Kovid-19 salgını ile başlayan küresel ekonomik kriz, enflasyon boyutuyla halen devam ediyor. Gelişmiş ekonomiler dahil hemen herkes ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye olarak bu olumsuzlukların yansımasını biz de hissediyoruz. Ekonomideki yol haritasına sıkı sıkı bağlı kalıyoruz. Orta Vadeli Programı'nın müspet sonuçlarını görmeye başladık. Büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyorum. Enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışı hedefliyoruz. Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik.