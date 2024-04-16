SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

YEREL SEÇİMLER

31 Mart mahalli idareler yerel seçim maratonunu suhuletle tamamladık. Bu başarı tablosunda hizmeti geçen kamu görevlilerini ve siyasi partilerini tebrik ediyorum. Göreve gelen belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Yarınki grup toplantısında seçim sonuçlarını tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki 18. demokrasi bayramı olarak tarihimize geçmiştir. Seçimlerin ilk kazananı sandıktır. Rüşdünü, gücünü ve yetkinliğini tartışmasız şekilde tekrar ispat eden Türk demokrasisi bu seçim sürecinin en büyük galibidir.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Seçimlerin ardından acil sorunlarımıza odaklandık. Kovid-19 salgını ile başlayan küresel ekonomik kriz, enflasyon boyutuyla halen devam ediyor. Gelişmiş ekonomiler dahil hemen herkes ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye olarak bu olumsuzlukların yansımasını biz de hissediyoruz. Ekonomideki yol haritasına sıkı sıkı bağlı kalıyoruz. Orta Vadeli Programı'nın müspet sonuçlarını görmeye başladık. Büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyorum. Enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışı hedefliyoruz. Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik.