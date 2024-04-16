Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan'dan "jet yakıtı" yalanına sert tepki
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Başkan Erdoğan, İsrail'e yet yakıtı satışı yapıldığına dair iddialarla ilgili " Türkiye'ye iftira atanları unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılacak hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir." açıklamasında bulundu.
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