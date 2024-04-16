Tefeciden aldığı paraya ‘yanlışlık’ kılıfı! CHP’li Lütfü Savaş’a 32 milyon lirayı, 4 parça halinde “yanlışlıkla” göndermiş

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Öntürk'ün gündeme getirdiği CHP'li Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon TL aldığı borç paranın dekontuna SABAH ulaştı. Hatay'da iş insanı olarak tanınan kişinin Hatay Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na "İmar harcı bedeli" olarak 8-13 Şubat tarihleri arasında 9 milyon 800 bin, 8 milyon, 9 milyon 200 bin ve 5 milyon olmak üzere toplam 32 milyon TL havale yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesine "İmar harcı bedeli olarak" 4 defada toplam 32 milyon TL'yi gönderen kişi daha sonra bu paraları yanlışlıkla gönderdiğini iddia ederek paraları belediyeden geri istedi.
4 KEZ SEHVEN GÖNDERİLMİŞ !
Parayı gönderen kişi 15 Şubat'ta Hatay Büyükşehir Belediyesine "Aşağıda tarih, miktar ve açıklamalarla belirttiğim sehven hesabınıza imar harcı bedeli olarak yatırılan toplam 32 milyon TL'nin ……. banka hesap numarama iadesine talep ediyorum" şeklinde yazı gönderdi. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, "sözde" 4 kez yanlışlıkla gönderilmiş olan parayı 15 gün sonra 29 Şubat'ta geri yatırdı. Tefeciden alınan paraya 'yanlışlıkla yatırıldı' kılıfı uyduran CHP'li belediyenin 32 milyon TL'nin faizini ise asfalt çalışması yapan müteahhit firmalara ödettiği iddia edildi.