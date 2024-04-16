Tefeciden aldığı paraya ‘yanlışlık’ kılıfı! CHP’li Lütfü Savaş’a 32 milyon lirayı, 4 parça halinde “yanlışlıkla” göndermiş

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Öntürk'ün gündeme getirdiği CHP'li Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon TL aldığı borç paranın dekontuna SABAH ulaştı. Hatay'da iş insanı olarak tanınan kişinin Hatay Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na "İmar harcı bedeli" olarak 8-13 Şubat tarihleri arasında 9 milyon 800 bin, 8 milyon, 9 milyon 200 bin ve 5 milyon olmak üzere toplam 32 milyon TL havale yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesine "İmar harcı bedeli olarak" 4 defada toplam 32 milyon TL'yi gönderen kişi daha sonra bu paraları yanlışlıkla gönderdiğini iddia ederek paraları belediyeden geri istedi.