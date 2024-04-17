‘Kemankeş 2’ gökyüzüyle buluştu

Ürettiği insansız hava araçlarıyla Türkiye'nin milli savunma sanayiine büyük katkı sağlayan Baykar, geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testlerini başarıyla sürdürüyor. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği mini akıllı seyir füzesi Kemankeş 2'nin test süreci, Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde başladı.Baykar, Kemankeş 2'nin hareket halindeki bir aracın üzerinden fırlatıldığı anlara ilişkin görüntülerini sosyal medya hesabı X'te paylaştı. Paylaşımda "Türk havacılığının altın çağı. Öz kaynaklarımızla milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz #KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi Kemankeş 2'nin test görüntüleri" ifadesi yer aldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise, Kemankeş 2'nin test görüntülerini sosyal medya hesabından, "Savunma sanayiimiz için yeni devrim alanı, yapay zekâ destekli maliyet etkin mini akıllı seyir füzeleri" ifadesiyle paylaştı. Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu Kemankeş 1, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. İlk atış testini ise 14 Haziran 2023'te Bayraktar TB2 SİHA'dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı.Yaklaşık 1 saat havada kalabilen Kemankeş 2, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 kilometreden fazla görev menziline sahip Kemankeş 2, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.