Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Grup Toplantımız, ülkemiz milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bereket ayı olan Ramazan'ı milletçe huzur içinde idrak ettik. Milletimin, İslam aleminin geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum.

Bayramdan önce 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler seçimlerini gerçekleştirdik. Aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde bir kaç hadise dışında herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Doğudan batıya güneyden kuzeye yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşımız sandığa giderek iradelerini ortaya koydu.

Milletimiz sergilediği demokratik olgunluk takdire şayandır. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kara kampanyaya rağmen demokrasimiz sandık sınavından başarıyla çıktı. Hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik.