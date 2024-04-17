Başkan Erdoğan: "Milletimizin mesajlarını yerine getireceğiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken, yerel seçim sonuçlarını da değerlendirdi. "Milletimiz bizden özeleştiri yapmamızı istemiştir." diyen Başkan Erdoğan, bu tablonun farkında olduklarını ve seçmenin verdiği mesajların mutlaka yerine getirileceğini ifade etti. Başkan Erdoğan, "yerel iktidar-merkezi iktidar" söylemlerine de tepki gösterdi, "Bu tarz söylemler hayalden ibarettir. Tek bir iktidar vardır. O da 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin yönetmek için yetki verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir." ifadelerini kullandı.