Türkiye’yi modern dünyayla tanıştırdı

Kurduğu Anavatan Partisi'nin (ANAP) 1983 genel seçimlerinden birinci çıkmasının ardından, 1989'a kadar başbakanlık görevini yürüten Turgut Özal, ölümünün 31'inci yılında anılıyor. 1989'da Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Özal, Türkiye'yi dünyaya açarken, pek çok alanda atılımlara girişti. Çalışma arkadaşlarından eski bakan Bülent Akarcalı, Özal'ın halkla kaynaşan bir lider olduğunu belirterek, "Sırf ticarette değil, Türkiye'nin dünyada yer almasını sağlayan adımlar attı" dedi. Yine eski bakanlardan ve Özal'ın çalışma arkadaşlarından olan Mehmet Keçeciler de Özal'ın dinine ve geleneklerine bağlı bir kişilik olduğunu belirterek, "Halk kendisine benzediği için onu sevdi. Çok hizmet etti. Ülkenin bugünlere gelmesinde katkısı çok büyük. O, Türkiye'ye çağ atlattı. Ülkeyi modern dünyaya bağladı. Türkiye kalkınmasını Özal'a borçlu" ifadelerini kullandı.