Mardin’de Ahmet Türk ve DEM’li üyeler kriz çıkardı... İstiklal Marşı okumak istemediler, saygı duruşuna durmadılar

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Partili ve DEM Partili meclis üyeleri arasından saygı duruşu ile İstiklal Marşı tartışması yaşandı.
AK Parti Grubu adına Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talebine Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu gündemde böyle bir madde yok diyerek kabul etmedi.
AK PARTİLİ ÜYELER TEPKİ GÖSTERDİ
Daha sonra AK Partili üyeler ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okurken DEM Partili üyelerin yerlerinde oturup ayağa kalkmamalarına ise tepki gösterdiler.
SKANDAL ANLARI KAYDA ALAN ÜYELERE ZORBALIK YAPTILAR
Çıkan tartışma sonrası AK Partili üyeler salonu terk etmek üzere ayaklanıyor. DEM Partililerin ayağa kalkmamasını çekenlerin ise telefonları Ahmet Türk'ün bazı akrabaları tarafından zorla ellerinden alınarak siliniyor.
Bu arada aynı durumun Savur ilçesinde yaşandığı ve AK Partililerin ayağa kalkarak okuduğu İstiklal Marşında DEM Partili bazı meclis üyelerinin ise yerinde oturuyor olmaları dikkat çekti.
Öte yandan aynı durumun geçen dönem de yaşandığı ancak çıkan tartışma sonrasında Ahmet Türk ve beraberindeki meclis üyeleri ayağa kalkarak hem saygı duruşunda bulunmuş hem de istiklal marşını okumuşlardı.