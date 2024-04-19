Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimi açıklaması: İki taraf da farklı konuşuyor

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamalarda bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'in zaten söyleyemiyorsunuz. ABD'yi öne sürüyorlar. Çok daha önemlisi BMGK'da ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. ABD burada herkes Filistin'in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail'in yanında yer alarak duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE İLE GÖRÜŞME

Gündemi biz Sayın Haniye ile aramızda tutalım. Ona göre de adımlarımızı atalım.