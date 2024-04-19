Başkan Erdoğan'dan İran-İsrail gerilimi açıklaması: İki taraf da farklı konuşuyor | Video

Bakan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Orta Doğu'da yaşanan İran-İsrail gerilimi ile ilgili "İsrail farklı konuşuyor, İran farklı konuşuyor. Sahiplenme yok, konuyla ilgili akla ziyan olmayan açıklama yok" dedi.