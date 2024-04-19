Tokat depremlerle sarsıldı

Tokat'ta dün deprem paniği yaşandı. Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da 4.7, 02.35'te 4.1, 18.11'de de 5.6 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Yaklaşık 6 kilometre derinlikle gerçekleşen son depremle birlikte büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.Bazı vatandaşların sinir krizi geçirdiği ve ağladığı görüldü. Deprem Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da da şiddetli şekilde hissedildi. Tokat genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilyurt ilçesinde bir kişinin depremden etkilendiğini açıkladı.Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Tüm vatandaşlarımızın barınma ve iaşe sorununun halledilmesiyle ilgili tedbirleri alıyoruz" dedi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da "Şehir merkezinde ciddi bir durum yok" diye konuştu. Sulusaray ilçe merkezinde bir caminin minaresinde hasar oluştu. İlçeye bağlı Malum Seyit Tekke Köyü'nde iki cami ile bazı evlerde hasar meydana geldi. Yozgat Valiliği, Kadışehir ilçesi ve köylerinde bazı yapıların zarar gördüğünü bildirdi. Yelten Köyü'nde yıkılan 2 katlı evin kullanılmadığı, atıl durumda olduğu vurgulandı.