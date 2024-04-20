Tokat geceyi dışarıda geçirdi: 650 bina hasar gördü

Tokat, üst üste depremlerle sarsıldı. Önceki gün saat 18.11'de yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana gelen 5.6'lık deprem, Tokat'ın yanı sıra Çorum, Ordu, Kırşehir, Samsun, Amasya, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ankara ve Kırşehir'den de hissedildi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı depremin ardından özellikle Tokat'ın Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde birçok evde hasar meydana geldi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı depremin ardından korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. AFAD ekipleri, sokakta bekleyen vatandaşlar için çadırlar kurarken bazı vatandaşlar ise spor salonlarında sabahladı.İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Dün saat 01.06'da 4.7 ile Tokat Sulusaray merkezli deprem faaliyeti başlamıştı. Sonra 02.36'da 4.1, 18.11'de 5.6, 21.43'te 4, 22.31'de 4.4 olmak üzere 4 üzerinde Sulusaray merkezli 5 deprem meydana geldi ve 41 de artçı oldu. En büyük tesellimiz herhangi bir yaralımız, herhangi bir can kaybımız yok" dedi.Depremin merkez üssü Sulusaray ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, hasar gören binalarla ilgili gelen ihbarların değerlendirildiğini belirterek, Tokat ve Yozgat bölgesine teknik ekiplerin yönlendirildiğini söyledi. Tuzcuoğlu, bölgedeki çalışmaları 20 ekip ve 50 teknik personelle birkaç gün içinde tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Tokat'ta 500 hasar ihbarı aldık. Şu ana kadar 50'si net incelendi, 5 yıkık yapı görünüyor. Yine 15 ağır hasarlı yapı görünüyor. Bunların büyük çoğunluğu kerpiç, yığma yapılar, mühendislik hizmetinden yoksun yapılmış yapılar. Yozgat'ta ise 150 ihbar var. Bunun 40'ı incelendi. Burada da 5 yıkık ve 5 ağır hasarlı var. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Tokat'ın Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde ve 30 köyde 191 konutta hasar tespit edildiği kaydedilirken, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, depremden 3 bin 200 vatandaşın etkilendiğini söyledi. Yozgat'ın Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Akdağmadeni ilçelerine bağlı köylerde ise 8 cami, 147 ev ve 14 ahırın hasar gördüğü ifade edildi. Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmalarını sürerken AFAD ekipleri, vatandaşlara çadır, battaniye ve yemek dağıttı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu ise depremin ardından geldiği Sulusaray ilçesinde son duruma ilişkin bilgi alırken vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Depremde camilerin de hasar görmesinden dolayı köylerde cuma namazı açık alanlarda kılındı. Tokat il genelinde ve Yozgat'ın Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde, eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.Depreminardından evlerine giremeyen ve engelli üç çocuğu bulunan kişinin çadırını jandarma komandolar kurdu. Zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuğu olan Mustafa Demirsoy, bir yakını aracılığıyla, Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için bahçelerine çadır kurulmasında yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, ailenin Fatih Mahallesi'nde yaşadığı eve geldi. Komandolar, yaklaşık 20 dakikada çadırı kurarak aileye teslim etti. Jandarma personeli, getirdikleri yiyecekleri de aileye verdi.GAZİÜniversitesi Mühendislik Fakültesi Deprem ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, "Tokat'ta meydana gelen 5.6'lık depremin Kuzey Anadolu Fayı'nı, yani ana büyük deprem üretme potansiyeli olan fayı tetiklemesi veya etkilemesi mümkün görünmüyor. Çünkü orta büyüklükte bir deprem" dedi.AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" uyarısı yapıldı.