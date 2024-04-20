DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Doğan Hatun’dan skandal sözler

Doğan Hatun, aday tanıtım toplantısında şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı: "25 yıldır İmralı adasında tecrit altındaki sayın Abdullah Öcalan'ı selamlıyor, kendisine uygulanan tecridi kınıyorum. Tecridin kırılması ve Kürt halkının özgürlüğü için Türkiye cezaevlerinde tutsak tutulan tüm yoldaşlarımızı selamlıyorum. Tecridin kaldırılması için adalet nöbetine katılan barış annelerini de en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yıllardır bedel ödediğimiz bir mücadele var. Yürütülen bu savaşın sonunda Kurdistan özgürleşecek. Amed bizim için çok önemli bir şehir. Diyarbakır'ın ne kadar önemli ve stratejik olduğunu bütün devletler biliyor. Dünyada 200'e yakın devlet var. Kürtlerden çok daha az nüfusu olan ancak devleti olan milletler var. Ama Kürtlerin bir devleti yok. Kürdistan'ın kalbi Amed'de atıyor. Amed'de ne yaşansa tüm Kürdistan'da geniş yankı buluyor.

Amed ne kadar başarılı olursa Kürdistan'ın tamamı başarılı olur, ne kadar başarısız olursa tüm Kürdistan başarısız olur. Amed'in ne kadar stratejik ve önemli olduğunu bütün dünya biliyor. Diyarbakır, Kürdistan'ın başkentidir. Bin yıldır teslim olmadık yine olmayacağız. Kayyum Kürdistan'ı teslim alma ve yıkım politikasıdır. Bin yıldır bu şekilde irademizi gasp ediyorlar. Türk devletinin politikası değişmiyor. Türk devleti Kürtlerin sesini yok etmek istiyor. Halkımız şunu bilsin kayyum Kürt halkının mücadelesine ne kadar zarar verdi? Kadınların özgürlük mücadelesine ve Kürt diline ne kadar zarar verdi?"