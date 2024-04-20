Hamas görüşmesi Katil İsrail’i rahatsız etti: Soykırımcı devletin Dışişleri Bakanı kudurdu! Başkan Erdoğan’a alçak sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil, kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını bildirdi.
"İSRAİL ZULMÜN BEDELİNİ MUTLAKA BİR GÜN ÖDEYECEK"
İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN VE HENIYYE'YE ALÇAK SÖZLER!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çeken mesajları ve 'Filistin' için peş peşe gerçekleştirdiği diplomatik hamleleri Katil İsrail'i rahatsız etti. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Türkçe tweet atarak Başkan Erdoğan ve İsmail Heniyye'ye yönelik alçakça iftira ve sözler kullandı. Katz, "Müslüman Kardeşler: Tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma. Erdoğan utanmalısın" dedi.
Sosyal medya kullanıcıları skandal sözlere büyük tepki gösterdi.