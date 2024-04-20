Hamas görüşmesi Katil İsrail’i rahatsız etti: Soykırımcı devletin Dışişleri Bakanı kudurdu! Başkan Erdoğan’a alçak sözler

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil, kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını bildirdi.

"İSRAİL ZULMÜN BEDELİNİ MUTLAKA BİR GÜN ÖDEYECEK"

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.