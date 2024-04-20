Türkiye’den Gazze hamlesi! Peş peşe kritik temaslar: Gözler İstanbul’da

MISIRLI BAKAN ŞÜKRİ DE İSTANBUL'DA

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri İstanbul'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

İK DEVLETLİ ÇÖZÜM HAYATA GEÇİRİLMELİ

Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, vugün İran- İsrail gerilimi yarın başka bir savaş türü obürgün başka bir iç karışıklık bunların hepsi olmaya devam edecektir. Biz Türkiye olarak, Mısır gibi diğer dost ülkelerle beraber baştan beri hep aynı şeyi söyledik. Eğer bu kriz hak ettiği biçimde çözülmezse Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir.

GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİN 49'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 49'a, yaralı sayısının ise 76 bin 901'e yükseldiği kaydedildi.