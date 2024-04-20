Türkiye'den Gazze hamlesi! Peş peşe kritik temaslar: Gözler İstanbul'da | Video

İsrail'in Gazze saldırılarının ardından, İran-İsrail gerilimiyle birlikte Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Türkiye, bölgede yaşanan bu gerilimi durdurmak için hamleler yaparken, bugün gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor.