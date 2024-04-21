Filistin için birlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki Filistin heyetini Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. 2.5 saat süren görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan, bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu, İsrail'e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail'e karşı Filistin'in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi. KALICI BARIŞ ÇAĞRISIErdoğan görüşmede İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini bir gün mutlaka ödeyeceğini söyleyerek dünyaya adil ve kalıcı bir barış için çağrı yaptı.AKParti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve iftira içeren yorumlarına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Çelik şu ifadeleri kullandı: "İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı'mızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler."Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'yi Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği'nde ağırladı. Fidan ortak basın toplantısında "Eğer Gazze'deki bu kriz hak ettiği biçimde çözülmezse, Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden olaylar bölgemizde artarak devam eder. Burada olan her şey Batı'yı da etkiler" diye konuştu.İran-İsrail gerilimi uluslararasıtoplumun dikkatiniGazze'deki trajik koşullardanuzaklaştırdı. Bu savaşın, bu çatışmaların,bu gerginliğin yayılmaihtimali var. Bölgede istikrarınsağlanması için Türkiye ile işbirliğinigüçlendirmek için çalışıyoruz.Filistin devletinin kurulmasınayol açacak siyasi bir yol bulunmasıgerekir. 1967 sınırlarınabağlı kalarak başkenti Kudüsolan Filistin devleti tanınmalıdır.İsrail'in Gazze'deki 6 kapısınıninsani yardıma açılmasını talepediyoruz, bunun yapılmamasıuluslararası hukuka aykırıdır.Şükri, Fidan'la görüşmesi sonra Başkan Erdoğan tarafından da kabul edildi. Erdoğan Şükri'ye "İslam ülkeri bölgedeki gerilimlerin azaltılması için birlikte çalışmalı" dedi.Başkan Erdoğan görüşmede Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı da diledi.BaşkanErdoğan 12 yıl aradan sonra ilk kez yarın Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Önce Bağdat daha sonra Erbil'e yapılacak günübirlik ziyarette 'Terörle mücadele' , 'Kalkınma Yolu Projesi' , Su kullanımı', 'Enerji işbirliği' , 'Gazze ve bölgesel gelişmeler' ve 'Türkmen toplumunun siyasi temsili' konuları ele alınacak. Irak tarafı Erdoğan'ın ziyaretine özel önem veriyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, "Türkiye liderinin ülkemize gelişi gelip geçici bir ziyaret değil, iki ülkenin sorunlara çözüm iradesi ve kararlılığının göstergesidir" dedi./ANKARA