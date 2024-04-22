Başkan Erdoğan’ın ziyareti Bağdat ve Erbil halkını heyecanlandırdı! Türkiye’nin gücüne ve stratejik kartlarına vurgu yaptılar!

"BELKİ BU ZİYARET VESİLESİYLE (IRAK'TAN TÜRKİYE'YE) PETROL İHRACATI YENİDEN BAŞLAR"

Erbil sakini Sirvan Necim, Erdoğan'ın Irak ve bölgeyi ziyaretinin olumlu etkileri olacağını belirterek, "Çünkü ABD ve Rusya başta olmak üzere Erdoğan'ın bölgesel ülkeler üzerinden nüfuzu belli ve etkisi göz önünde bulunduruluyor." diye konuştu.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ettiğini aktaran Necim, şunları söyledi:

"Bölgede özellikle tehlikeli gelişmelerin (İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve İsrail-Irak gerilimi) meydana geldiği bir dönemde Erdoğan'ın Irak ziyareti daha çok önem kazanıyor. Temenni ediyorum ki ziyareti Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine vesile olur."

Necim, Türkiye'nin Irak ve IKBY için önemli bir ülke olduğunu belirterek, "(Ziyaretin) Ekonomik olarak ve petrol meselesi konusunda elbette olumlu etkileri olacak. Belki bu ziyaret vesilesiyle (Irak'tan Türkiye'ye) petrol ihracatı yeniden başlar." ifadelerini kullandı.