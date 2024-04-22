SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Irak’a tarihi ziyaret: 12 yıl sonra bir ilk! Yeni dönemin kapılarını aralayacak

IRAK HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: NİTELİKSEL SIÇRAMA YAŞANACAK!

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söylemişti. Büyük ve sürpriz bir anlaşmanın da imzalanacağını ifade eden Basim el-Avvadi, ayrıca "Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli merkezleri Irak ve Türkiye'dir. Bu konuda da önemli anlaşmalar yapılacak. Türk şirketlerinin bu proje kapsamında Irak'taki rolü de değerlendirilecek" demişti.