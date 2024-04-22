SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret: 13 yıl sonra bir ilk! Yeni dönemin kapılarını aralayacak | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, Bağdat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Bölgede yeni dönemin kapılarını aralayacak kritik teması dünya medyası da yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan, Bağdat’taki resmi ziyaretinin ardından Erbil’e de gidecek.