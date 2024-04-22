Patiswiss’in CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu küflü çikolata skandalı sonrası vatandaşı aşağıladı, tehdit etti! Marketler ürünleri raftan kaldırıyor

Patiswiss tarafından üretilen çikolatayı alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı. İlk kez küflü bir çikolata gördüğünü belirten tüketici, firmaya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Hakaret içermeyen eleştiriye bile tahammül edemeyen Patiswiss firmasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, vatandaşı küçümseyen bir dil kullanarak tehdit etti. Market zincirleri Tunaoğlu'nun bu tavrı sonrası ürünleri raflardan ve online satış platformlarından kaldırdı. Patiswiss isimli firmaya ve CEO'su Tunaoğlu'na büyük tepki var.
ÇİKOLATA KÜFLÜ ÇIKTI
Esra isimli bir vatandaş dev bir markanın market zincirinden Patiswiss firması tarafından üretilen bir çikolata aldı. Eve gittiğinde çikolatanın küflü çıktığını gören vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Küflü ürünün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş, çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine de daha var. Muhtemelen redarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var." ifadelerini kullandı. Şirketin CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu ve firmayı da etiketleyen vatandaş hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı.
"BEN KENDİ İŞİMİ KENDİM ÇÖZMEYİ SEVERİM"
Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun?
Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın...
Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı.
Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya, 'çöp' falan yazanlara.
Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vs. neler isteyeceğinden herkes habersiz.
Ayrıca!!! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin.
Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim...
TEPKİ GELİNCE PAYLAŞIMINI SİLDİ
Kurumsallıktan oldukça uzak ve tehditkar bir söyleme dayanan açıklama büyük tepki gördü. Tunaoğlu, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
PATİSWİSS CEO'SUNUN KİBİRLİ VE TEHDİTKAR PAYLAŞIMI SONRASI ÜRÜNLER RAFLARDAN KALDIRILDI
Tunaoğlu'nun paylaşımını silmesi Patiswiss'i kurtaramadı. Dev market zincirlerinde satılan Patiswiss marka çikolatalar, küf şikayeti ve CEO Tunaoğlu'nun küstah tavırları nedeniyle raflardan toplatıldı. Firmalar ayrıca online olarak da Patiswiss'e ait çikolataların satışlarını durdurdu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR
Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun müşterisini tehdit eden ve kibirli kelimelerle aşağılayan tutumuna sosyal medyada tepki yağdı.
Çığ gibi büyüyen tepkilerden bazıları şöyle:
Sıfır vizyon, sıfır iletişim, sıfır marka temsili. Bunu ceo yapan çikolatayı almak mı? Tövbe...
En çok güldüğüm, müşteriye ''marka değerini düşürme'' vs demesi. Elif Esra, emin olun markanıza sizin verdiğiniz zarar Everest tepesi, müşterinin verdiği zarar en fazla Çamlıca tepesi kadardır.
Herkes ali kıran baş kesen olmuş.
İyi küfür etmemiş neden çikolatamızı yedin diye.
Bir marka nasıl rezil edilir isimli çalışma.
Türkçe katili. Bir de Ceo'muymuş bu arkadaş? Markayı incelememize gerek kalmadı. Ceo'nun yazım kurallarına uygunluğu marka hakkında fikir veriyor .
Egosundan geçilmiyor. Vatandaşlar memnun kalmadığı ürünü Şikayet etme hakkında sahiptir. Bu şekilde ceo olmaz olmamalı.
'Vizyon ve üslup nedir ?'Sorusunun cevabı olmuş. Kendisinde hiç yok. Bu okuduklarımdan sonra bir daha asla ürünlerini almam zaten çoğu kişi de almayacaktır diye düşünüyorum. İnanılmaz itici.
İşte bu tatlı tatlı röportaj veren, güzelliklerle konuşan CEO ların gerçek yüzü, biz işyerlerinde hep bildiğimiz için bize normal geliyor artık.
Ego zehirlenmesi dedikleri bu olsa gerek.