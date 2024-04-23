Başkan Erdoğan Külliye’de çocukları kabul etti: Sizler yarınlarımızın umudusunuz

"ACILI GÜNLERİN SON BULMASINI DİLİYORUM"

Çulcuoğlu, Türkiye'nin Yüzyılı'nda TBMM'nin açılışının 104. yıldönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

"Bu özel günde Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından onu temsil yetkisiyle onurlandırılmış bir çocuk olarak hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullanan Çulcuoğlu, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasıyla millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiğini, bu önemli günün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak çocuklara armağan edildiğini kaydetti.

Çocuklara armağan edilen bu özel günde Gazze'de yaşananlara da değinen Çulcuoğlu, "Gazze'deki arkadaşlarımızın acılı günlerinin son bulmasını diliyorum. Çocuklara armağan edilen bu özel günde, tüm dünya çocukları için barış diliyor ve hiçbir çocuğun böylesi acılar yaşamamasını temenni ediyorum." dedi.

Çulcuoğlu, 23 Nisan 1920'nin büyük Türk milletinin önemli günlerinden birisi olmasının yanında milletin her zaman en büyük güçlüklere dahi kendi iradesi ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu ve haklı mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

Bu özel günde Cumhuriyetin 100. yılını taçlandıran bir olay gerçekleştiğini ifade eden Çulcuoğlu, Türkiye Yüzyılı'na ülke adına ilk kez gerçekleşen insanlı uzay göreviyle adım atıldığını söyledi.

Tarih boyunca bilime sayısız katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Çulcuoğlu, tarihten bu yana taşınan misyonla Türkiye Yüzyılı'nda bilim adına dünyaya yeni bir başlangıç daha yapıldığını söyledi.