Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Külliye'de çocuklar ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Sizler, bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Her biriniz büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olacaksınız." dedi.