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Giriş Tarihi: 24.4.2024 22:09 Son Güncelleme: 24.4.2024 22:47

Önder Aksakal ile tartışan DEM'li Sırrı Sakık'tan PKK güzellemesi: Sen dağların hizmetçisi olamazsın

31 Mart seçiminde kazandıkları belediyelerde ‘İstiklal Marşı ve Bayrağa hakaret’ ederek tartışmalara yol açan DEM’liler gerginliği TBMM’ye taşıdılar. Yaşananlara Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’a “Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil” dedi. DEM Partili Sakık ise Aksakal’a “Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

ANKARA
Önder Aksakal ile tartışan DEM’li Sırrı Sakık’tan PKK güzellemesi: Sen dağların hizmetçisi olamazsın

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda söz alan DSP Genel Başkanı Aksakal, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı DEM Parti'li belediyelerde Türk bayrağı, İstiklal Marşı tartışmalarına tepki gösterdi.

DEM'Lİ SAKIK'TAN AKSAKAL'A SÖZLÜ TACİZ VE HAKARET

Aksakal'ın konuşması sırasında oturduğu sıradan sataşmada bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, tepkisini TBMM bahçesinde de sürdürdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Aksakal'a hakaretler yağdıran Sakık, "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.

Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi.

Önder Aksakal ile tartışan DEM'li Sırrı Sakık'tan PKK güzellemesi: Sen dağların hizmetçisi olamazsın

"SEN DAĞLARIN HİZMETÇİSİ OLAMAZSIN"

Bu sözlerin ardından Sakık, Aksakal'a "Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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Önder Aksakal ile tartışan DEM'li Sırrı Sakık'tan PKK güzellemesi: Sen dağların hizmetçisi olamazsın
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