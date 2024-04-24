Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi.

Önder Aksakal ile tartışan DEM'li Sırrı Sakık'tan PKK güzellemesi: Sen dağların hizmetçisi olamazsın

"SEN DAĞLARIN HİZMETÇİSİ OLAMAZSIN"

Bu sözlerin ardından Sakık, Aksakal'a "Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız." ifadelerini kullandı.