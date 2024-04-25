DEM Partili belediyeler de kıyım başladı... KHK ile ihraç edilenler müdür yapıldı

DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 18, Sur Belediyesi'nde 14, Yenişehir 12 ve Ergani Belediyesi'nde 30 işçi gerekçe gösterilmeden çıkarıldı. Diğer belediyelerde de işten çıkarmalar için listeler hazırlandığı ifade edilirken, çıkarılan işçilerin büyük bir kısmının son 6 ayda işe alınlardan oluştuğu öğrenildi. İşçi çıkarmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği iddia edilirken, 118 işçinin temizliğe sürüldüğü DEM Partili Bağlar Belediyesi'nde şu ana kadar yer değişikliği yapılarak istifaya zorlanan işçi sayısının 200'ü geçtiği belirtiliyor.

KHK'DAN İHRAÇ EDİLENLER ALINDI

Öte yandan, KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile daha önce işten çıkarılan ancak mahkeme kararı ile memurluğa geri dönen 11 isim DEM Parti Bağlar Belediyesi'nde birim müdürü yapıldı.

SENDİKA BAŞKANI SABAH'A KONUŞTU

DEM'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımıyla ilgili Hizmet İş Sendikası Başkanı Ercan Kahraman, SABAH'a konuştu. Belediyelere son 6 ayda işe alınanların işten çıkarıldığına dikkat çeken Başkan Kahraman, "Biz belediye olarak bu işçi kıyımının karşısında duruyoruz. Üyelerimizin de aralarında bulunduğu onlarca kişi işlerinden edildi. Bu insanlar sadece evlerine ekmek götüren ve ailesinin geçimini sağlayan işçilerdir. Bununla ilgili önümüzdeki birkaç gün içerisinde sendika olarak genel bir toplantı yaparak, hukuki süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı.