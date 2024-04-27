Belçika olaylarında PKK/KCK izi

Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart'taNevruz kutlamaları sonrasında Türk ve Kürt gruplar arasında dünya basınında da yer bulan bir arbede yaşandı. Aralarında Suriyelilerin de olduğu bir grup Nevruz kutlamalarından dönerken, provokasyon amaçlı geçtikleri Türk mahallesinde terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan bayraklarını açtı. Konvoya tepki gösteren Türk asıllı bir kişiye PKK/KCK sempatizanları saldırdı.

Saldırıya mahallede yaşayan diğer Türklerin karşılık vermesi ile olay büyüdü, başka mahallelere yayıldı. Belçika polisi olaylara TOMA'larla müdahale etti. Diğer mahallelere yayılan gruplar polis helikopterleri ile takip edildi. Ancak, olayların önüne geçmek kolay olmadı.

SOSYAL MEDYADAN EYLEM ÇAĞRISI

PKK terör örgütü sosyal medya üzerinden manipülatif haberler yayarak olayların daha da büyümesine neden oldu. Üstelik olayların Belçika sınırlarını aşmasını da sağladılar. Başta Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere civar ülkelerden örgüte müzahir kişiler Belçika'ya akın etti. Terör örgütü PKK/KCK üyelerinin Avrupa ülkelerinde bu kadar hızlı bir araya gelmesi, mobilize olma potansiyellerini de ortaya koydu.

OLAYLARIN BAŞLAMASINDA PKK İZİ

Belçika'da meydana gelen bu olayları başlatan kişinin Suriye kökenli PKK/KCK müzahiri Mohammed Alkhalil. Suriyeli Alkhalil olduğu öğrenildi. Örgüt üyesinin Belçika Tessenderlo'da yaşadığı öğrenildi. Eylemlerin bir mahalleden çıkıp, daha geniş bir alana yayılmasında etkili olan kişi ise PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu Şahan kod adlı Osman Pınar. Pınar, eylemlere Almanya'dan gençlik mensuplarının takviye getirilmesinde emrini verdiği tespit edildi.

Olaylarda yönlendirici konumda olan diğer isimler ise; Belçika Anvers'te PKK/KCK sözde sorumlusu Azat kod adlı Veysi Akbaş, Devrimci Gençlik Hareketi (TCŞ) Anvers sözde sorumlusu Şirvan Rojhilat kod adlı Mahdı Sadeghi, Liege sözde Sorumlusu ve Belçika Verviers'de bulunan Demokratik Kürt Toplum Merkezi (DKTM) yöneticisi Yado Geveri kod adlı Şefket Öztunç olduğu öğrenildi.