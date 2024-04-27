O teröriste 7 kez müebbet hapis

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'in de aralarında bulunduğu 37 sanıklı davada karar çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Albashır dahil 5 tutuklu sanık katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Albashır, "Kendimi savunmayacağım bana vereceğiniz cezayı kabul ediyorum. Bu olan patlama ve vefat edilenlerden dolayı cezayı kabul ediyorum" dedi. Diğer sanıklar son sözlerinde beraatlerini talep etti.Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, bombayı bırakan Ahlam Albashır'e "Devletin birlik ve bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 99 kez 18 yıl hapis, "Tehlikeli madde bulundurma" suçundan 12 yıl hapis ve 22 bin lira para cezası verdi. Albashır'e toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 794 yıl hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanıklar Fatma Berkel ve Ferhat Habeş, "Devletin birlik ve bütünlüğü bozma" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 126'şar yıl, 99 kişiye karşı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 891'er yıl ve "Silah sağlama" suçundan 18'er yıl olmak üzere toplamda bin 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar de değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılırken 4 sanık tahliye edildi, 12 sanık hakkında tüm suçlardan beraat karar verildi.